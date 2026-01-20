Capotamento de caminhão interdita via próximo ao Núcleo Bandeirante

Por Paulo Gontijo—Um acidente de trânsito envolvendo o capotamento de um caminhão foi registrado no início da tarde desta terça-feira (20/1), na SMPW Quadra 07, Conjunto 01, na região do Núcleo Bandeirante. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência foi atendida por volta das 12h18 e mobilizou três viaturas de socorro.

No local, as equipes encontraram um caminhão Hyundai HD78, de cor branca, capotado lateralmente ao lado da via. Em razão da ocorrência, a via precisou ser parcialmente interditada. As vítimas envolvidas foram avaliadas pelas equipes de resgate. Uma vítima adulta, consciente e orientada, necessitou ser transportada para um hospital da rede pública, conforme indicação da regulação médica.

Após o atendimento, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar (PMDF). Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente.

