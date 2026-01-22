Homem morre após cair de andaime em Águas Claras

Segundo informações dos bombeiros, o homem caiu do andaime enquanto trabalhava - (crédito: Reprodução: CBMDF)

Um homem morreu após cair de um andaime de aproximadamente quatro metros, na tarde desta quinta-feira (22/1). O acidente aconteceu por volta das 17h, na Avenida Sucupira, em Águas Claras.

Transeuntes acionaram o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) assim que o acidente aconteceu. Quando chegaram ao local, os socorristas encontraram a vítima caída ao solo. Após procedimento inicial, múltiplas lesões foram constatadas.

O homem também apresentou um quadro de parada cardiorrespiratória. Segundo a corporação, o protocolo de trauma e os procedimentos de reanimação cardiopulmonar foram feitos de imediato. Apesar das manobras, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O óbito foi declarado por um médico do SAMU.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para o local. Até o fechamento desta reportagem, as causas da queda não haviam sido informadas.