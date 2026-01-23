Arena Tech leva inovação e games gratuitos ao Recanto das Emas

O público terá acesso a oficinas, palestras e exposições desenvolvidas por estudantes que atuam nesses segmentos tecnológicos - (crédito: Divulgação/Arena Tech)

O Recanto das Emas recebe, neste sábado (24/1), uma programação gratuita voltada à tecnologia, inovação e inclusão digital. Trata-se do evento Arena Tech, que será realizado no Recanto Shopping, na Praça dos Espelhos, das 14h às 18h, reunindo atividades interativas nas áreas de inteligência artificial, games, impressão 3D e robótica.

O público terá acesso a oficinas, palestras e exposições desenvolvidas por estudantes que atuam nesses segmentos tecnológicos. A proposta é apresentar, de forma prática, projetos criados ao longo dos cursos, além de permitir que os visitantes conheçam de perto protótipos, jogos digitais e soluções baseadas em tecnologia educacional.

Entre as atrações estão demonstrações ao vivo de robôs em funcionamento, exposições de videogames, estações com jogos liberados ao público e cockpits de simulação de corrida. Haverá ainda estandes temáticos dedicados ao desenvolvimento de games, impressão 3D e robótica, onde os participantes poderão interagir com as criações e conversar com os alunos responsáveis pelos projetos.

Um dos destaques da programação será a apresentação dos estudantes do curso de Desenvolvimento de Games, acompanhados pelo professor da área. Eles irão mostrar os jogos produzidos durante a formação, explicando desde as ideias iniciais até os processos criativos e as funcionalidades das plataformas desenvolvidas.

A agenda inclui também atividades educativas sobre inteligência artificial, com uma abordagem acessível sobre conceitos básicos, aplicações no cotidiano e o uso de IA generativa, além de uma discussão específica sobre a aplicação da tecnologia no desenvolvimento de jogos. A parte de impressão 3D aborda todas as etapas do processo, do planejamento à criação do objeto final, enquanto a robótica será apresentada por meio de projetos interativos e shows com robôs.

Para garantir a inclusão do público, o evento contará com intérprete de Libras. Os participantes também terão acesso a lanche gratuito, com opções como suco, refrigerante, cachorro-quente, pipoca e algodão-doce. O Arena Tech é realizado pelo Instituto Cultural Estrela Ela, em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal.

Serviço

Data: 24 de janeiro de 2026

Horário: 14h às 18h

Local: Praça dos Espelhos – Recanto Shopping

Entrada: gratuita

