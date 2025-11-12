Em parceria com escolas públicas, startup do DF lançará satélites no espaço

JA Jéssica Andrade

O CEO da Ideia Space, Leonardo Souza, mostra a peça do satélite que será lançado no espaço no próximo dia 19 - (crédito: Jéssica Andrade - CB/DA Press)

A educação brasileira está prestes a atravessar a atmosfera. Criada em Brasília por jovens empreendedores formados pela Universidade de Brasília (UnB), a Ideia Space se tornou a primeira startup do mundo a lançar uma constelação de satélites, desenvolvida dentro das salas de aula. O projeto, que une ciência, tecnologia e ensino, forma alunos capazes de construir, programar e colocar satélites em órbita, em parceria com a SpaceX.

O evento de pré-lançamento, realizado nesta quarta-feira (12/11) no Instituto SESI SENAI de Tecnologias Educacionais, celebrou o avanço do Brasil na educação científica global e a preparação para o lançamento dos três primeiros satélites, no próximo 19 de novembro, com missões que envolvem sustentabilidade, reflorestamento e monitoramento climático.

Segundo o diretor de tecnologia e cofundador Rafael Paiva Lobo, um dos idealizadores do projeto, dos três satélites, dois foram desenvolvidos por estudantes da Arábia Saudita e um do Azerbaijão. estes serão lançados no próximo dia 19, a bordo do foguete Falcon 9, da SpaceX. O terceiro satélite, desenvolvido por estudantes do Distrito Federal, será lançado no próximo mês.

“Somos uma empresa de educação espacial. Levamos para dentro da sala de aula de vários países do mundo o conhecimento sobre como construir uma missão, criar o próprio satélite e colocá-lo em órbita. Fazemos isso de ponta a ponta, permitindo que o aluno participe de todas as etapas do processo”, explicou Lobo.

O Ideia Space nasceu com a missão de democratizar o acesso ao espaço, transformando a curiosidade dos alunos em ciência aplicada e impacto social. “Somos a primeira startup do mundo a levar a educação espacial para dentro da sala de aula. Integramos missões de satélite à base curricular, e isso já é realidade em mais de 50 escolas brasileiras. A partir do próximo ano, estaremos presentes em cinco países, levando uma metodologia brasileira de ensino que conecta tecnologia, inovação e propósito”, afirmou o co-CEO Victor Baptista.

Ele destacou que a metodologia está sendo usada em projetos de mineração, reflorestamento, saúde, monitoramento ambiental e aplicações marítimas. “Os alunos aprendem a construir o satélite, lançar e aplicar o conhecimento em benefício da sociedade. É a educação transformando a vida das pessoas por meio da tecnologia espacial”, disse.

Acesso ao espaço democratizado

Além do impacto educacional, o projeto marca o nascimento da primeira constelação privada e educacional de compartilhamento de dados do mundo, com participação multilateral de Brasil, Arábia Saudita e Azerbaijão. “Nunca antes foi criado um sistema de compartilhamento de dados espaciais com mais de um país envolvido, e é isso que estamos fazendo aqui. Estamos democratizando o acesso ao espaço”, completou Baptista.

As três missões desenvolvidas têm objetivos específicos e impacto direto em questões ambientais e sociais. “Dois satélites, da Arábia Saudita, vão monitorar áreas de reflorestamento e o clima espacial para amenizar temperaturas e aumentar a umidade em Riyadh. O terceiro, do Azerbaijão, vai estudar a sustentabilidade da exploração petrolífera no Mar Cáspio”, detalhou.

O CEO da Ideia Space, Leonardo Souza, complementou com entusiasmo técnico o que virá a seguir: “No dia 19, faremos uma live interna para todos os convidados acompanharem o lançamento. O serviço de rideshare permite que dezenas de satélites sejam lançados juntos, mas esses três são os únicos em cooperação internacional. Às 15h18 ocorre o liftoff e, por volta das 16h13, teremos o satélite brasileiro em órbita enviando os primeiros sinais”, explicou.

Educação que inspira

A emoção também tomou conta dos mais jovens envolvidos no projeto. Victor Hugo, estudante de engenharia eletrônica da UnB e estagiário do Ideia Space, participou do projeto descreveu a experiência como a realização de um sonho. “Sempre gostei dessa área e nunca imaginei que poderia trabalhar com isso tão cedo. É uma oportunidade única e transformadora”, contou.

O diretor de produtos Matheus Six, que acompanhou de perto as ações internacionais, destacou o impacto educacional da iniciativa. “No projeto da Arábia Saudita, mais de 2 mil alunos se interessaram e 30 foram selecionados para desenvolver os satélites e um dos grupos é formado apenas por meninas. Isso mostra que a metodologia é adaptável, escalável e inclusiva”, celebrou Six.

O professor Renato Borges, diretor do Parque Científico e Tecnológico da Universidade de Brasília, ressaltou o papel da universidade na consolidação desse novo ecossistema. “É um orgulho ver egressos da UnB liderando uma empresa que hoje tem cooperações internacionais e resultados concretos. O Ideia Space fortalece a relação entre academia, setor produtivo e o espaço. Estamos planejando um hub espacial dentro do Parque Científico e Tecnológico, que vai ampliar a infraestrutura, modernizar as estações e acelerar novas ideias dentro da universidade”, afirmou.

O lançamento e o futuro

O lançamento oficial da constelação educacional Ideia Space será em 19 de novembro, às 15h18, pelo foguete Falcon 9, da SpaceX, diretamente dos Estados Unidos. A previsão é que o satélite brasileiro entre em órbita às 16h13min45s, abrindo uma nova era para a educação científica do país. Com a parceria da Agência Espacial Brasileira, do Instituto SESI SENAI, e da Universidade de Brasília, o projeto consolida o Brasil como protagonista de uma educação que rompe fronteiras e transforma conhecimento em inovação.

Veja a lista de escolas parceiras: