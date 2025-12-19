Evento geek chega a Brasília com programação de games e tecnologia

O TecnoGame Agon by AOC, considerado um dos principais eventos de games, tecnologia e cultura geek do Brasil, chega ao Distrito Federal nos dias 20 e 21 de dezembro. A edição de Brasília será no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e promete uma experiência imersiva que reúne inovação, entretenimento, educação e impacto social, com acesso 100% gratuito ao público.

Com mais de 200 mil participantes ao longo de quatro edições anteriores no Amazonas, o TecnoGame encerra o Circuito TecnoGame Brasil 2025 consolidado como um dos maiores movimentos de cultura digital e tecnologia do país. A passagem pela capital federal marca uma etapa estratégica do circuito, ampliando o alcance do evento para o Centro-Oeste.

Em uma estrutura de mais de 5 mil metros quadrados, o público terá acesso a uma programação robusta, com destaque para as arenas de e-sports, que reúnem competições de alto nível em jogos como CS2, League of Legends, VALORANT, Free Fire Mobile (4x4), Just Dance, Fifa 26 e títulos de luta. O evento também contará com uma área dedicada à inovação e à robótica, com exposição de projetos, demonstrações tecnológicas e experiências em realidade virtual (VR).

Outro destaque é a Feira Geek e o espaço para startups, voltados ao incentivo ao empreendedorismo criativo e à economia digital. Hackathons e game jams integram a programação, estimulando a criação colaborativa de soluções tecnológicas e jogos, além de workshops e painéis sobre carreira, desenvolvimento de games e mercado de tecnologia.

A programação cultural inclui nomes conhecidos do público geek e digital, como os dubladores Guilherme Briggs, Ursula Bezerra, Luiz Persy, Bianca Alencar e Feh Dubs. Também estão confirmadas as presenças dos influenciadores Muca Muriçoca e Tetrem, além de shows com MC Jotapê e a Batalha da Aldeia, que chega à capital com a turnê BDA All Star Tour. Concursos de cosplay e k-pop, arenas de jogos retrô, LAN house e palcos temáticos completam as atrações.

Além do entretenimento, o TecnoGame se destaca pelo impacto socioeconômico. Em edições anteriores, o evento arrecadou mais de 100 toneladas de alimentos destinados ao Mesa Brasil Sesc, gerou mais de 5 mil empregos diretos e indiretos, movimentou mais de R$ 10 milhões na economia local e contou com a participação de cerca de 150 startups e mais de 100 caravanas de diferentes regiões.

Serviço

Evento: TecnoGame Agon by AOC

Data: 20 e 21 de dezembro

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília (DF)

Entrada: Gratuita

Inscrições: www.tecnogamebr.com.br