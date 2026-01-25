InícioCidades DF
Adolescente de 17 anos é morto a tiros no Itapoã neste domingo (25/1)

Dois suspeitos passaram de motocicleta e efetuaram diversos disparos contra o jovem. A 6ª DP apura o caso

DF ficou atrás somente de São Paulo e Santa Catarina no que diz respeito à quantidade de mortes por homicídio doloso - (crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)
Durante patrulhamento, uma equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) se deparou com um homicídio no Itapoã na madrugada deste domingo (25/1), às 05h01, após dois indivíduos, em uma motocicleta, efetuarem diversos disparos de arma de fogo.

A vítima, um adolescente de 17 anos, foi atingido e socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que constatou o óbito no local.

A 6ª Delegacia de Polícia (DP) investiga o crime.

postado em 25/01/2026 18:04 / atualizado em 25/01/2026 18:04
