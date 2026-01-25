Danos a árvores após queda lateral do Torre Palace eram previstos

Primeiro hotel de luxo da capital é demolido às 10h deste domingo (25/1) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Além dos danos registrados no Nobile Suites Monumental após a implosão do Hotel Torre Palace, outros pontos chamaram a atenção do público e geraram questionamentos nas redes sociais. Usuários estranharam o fato de o edifício ter tombado lateralmente, em vez de ceder em um ângulo reto durante a demolição controlada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A engenheira responsável pela operação, Lorrana Oliveira, explicou que o comportamento da estrutura já estava previsto nos cálculos técnicos. Segundo ela, o acionamento dos explosivos seguiu uma lógica específica para direcionar a queda. “Os explosivos têm temporizadores. Os da quina acionariam primeiro”, afirmou. “Foi uma situação para evitar que o prédio pendesse para o lado dos hotéis”, completou.

De acordo com a engenheira, inclusive as árvores derrubadas durante o tombamento do edifício estavam consideradas dentro do planejamento técnico da implosão, por estarem localizadas na área prevista de impacto.

Após a demolição, o local dos escombros foi atingido por uma forte chuva. Segundo Lorrana Oliveira, a precipitação não causará danos à operação nem comprometerá a segurança da área. Pelo contrário, foi motivo de celebração entre os técnicos. “Reforço aos nossos caminhões-pipa”, disse a engenheira, ao explicar que a chuva ajudou a limpar as pistas e a reduzir a poeira provocada pela queda do prédio.

Implosão de prédio histórico

O Torre Palasse foi implodido na manhã deste sábado (25/2). Em poucos segundos, o edifício veio abaixo, encerrando uma trajetória de mais de cinco décadas de história e 13 anos de abandono no Setor Hoteleiro Norte.

A demolição foi realizada de forma planejada e controlada, com o uso de cerca de 165 quilos de explosivos, distribuídos em aproximadamente mil pontos da estrutura. A sequência de detonações foi precedida por alertas sonoros e mensagens enviadas por celular, enquanto drones e equipes aéreas registravam os instantes finais do prédio.

Para a realização da operação, foi montada uma força-tarefa com a atuação integrada do Detran, da Defesa Civil, da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. Um perímetro de segurança de até 300 metros foi mantido evacuado, e hóspedes de hotéis próximos foram retirados preventivamente ainda pela manhã.

O trânsito na região também sofreu alterações, com interdições nas vias N1 e N2, desvios pela W3 e bloqueio de estacionamentos próximos, já que havia previsão de que escombros atingissem áreas vizinhas. Mesmo com as restrições, moradores e curiosos acompanharam a implosão de pontos considerados seguros, especialmente nas proximidades da Torre de TV.

Após a queda da estrutura, equipes técnicas iniciaram vistorias nos prédios do entorno para avaliar possíveis danos e garantir a segurança da área. A retirada dos destroços e a limpeza do terreno devem ocorrer de forma gradual nos próximos dias.