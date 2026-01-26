Neblina provoca cancelamento de 25 voos no Aeroporto de Brasília

Apesar dos transtornos, o aeroporto informou que adotou medidas para minimizar os impactos aos passageiros - (crédito: Foto: Reprodução Agência Brasília/André Coelho)

Uma forte neblina atingiu a capital, na manhã desta segunda-feira (26/1), e provocou impactos significativos nas operações do Aeroporto Internacional de Brasília. A baixa visibilidade causada pela densa massa de ar levou ao cancelamento de 25 voos, além de 35 aeronaves que precisaram alternar a rota de desembarque para outros aeroportos, o que afetou centenas de passageiros.

De acordo com informações do aeroporto, as condições meteorológicas adversas impediram pousos e decolagens durante parte da manhã. Com isso, voos com destino a Brasília foram redirecionados para aeroportos como Palmas, Cuiabá, Salvador, Confins, Ribeirão Preto, Viracopos, Uberlândia, São José do Rio Preto, Galeão, Santos Dumont, Porto Seguro, Montes Claros e Goiânia.

Depois da chuva forte, DF amanhece coberto por neblina (foto: Ed Alves CB/DA Press)

Apesar dos transtornos, o aeroporto informou que adotou medidas para minimizar os impactos aos passageiros. As equipes foram reforçadas no terminal para auxiliar na organização do saguão e prestar informações. No entanto, o terminal esclareceu que as informações específicas sobre voos, como remarcações e assistência, são de responsabilidade das companhias aéreas.

Com a dissipação gradual da neblina, as operações começaram a ser normalizadas ao longo do dia. "Ainda estamos por instrumentos, com o acionamento das luzes da pista para auxiliar os pilotos durante pousos e decolagens. Mas a neblina já dissipou bem”, informou a Inframerica, administradora do aeroporto.