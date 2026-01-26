DF amanhece com neblina após fortes chuvas; veja a previsão do tempo

Depois de um fim de semana marcado por chuva intensa, a segunda-feira (26/1) amanheceu com um cenário típico de dias úmidos no Distrito Federal: muita neblina e o céu completamente encoberto. Logo nas primeiras horas do dia, a visibilidade ficou reduzida em praticamente toda a cidade, resultado direto da combinação entre chuva acumulada e alta umidade do ar.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima chegou a 16 °C no Sudoeste e a 15,3 °C na região de Águas Emendadas. Ao longo do dia, os termômetros devem subir gradualmente, com máxima prevista de 27 °C, especialmente se o céu começar a abrir nas próximas horas.

A boa notícia é que a chuva perde força. Diferentemente do domingo (25/1), quando foram registrados 92,4 milímetros de precipitação em apenas quatro horas, a previsão para esta segunda-feira é de chuvas mais brandas e com menor volume. A tendência é de diminuição das instabilidades ao longo do dia.

A umidade relativa do ar permanece elevada, chegando a 100% nas primeiras horas da manhã, com mínima prevista em torno de 50% durante a tarde. Esse alto índice explica a formação da neblina, fenômeno comum após períodos de chuva intensa, quando o ar úmido se condensa próximo à superfície.

Com a redução das chuvas, a expectativa é de que o céu fique mais aberto, permitindo momentos de sol e uma sensação térmica mais agradável. Ainda assim, vale manter o guarda-chuva por perto — afinal, o tempo segue instável, mas bem mais tranquilo do que nos últimos dias.