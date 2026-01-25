Casa da Cultura é assaltada durante a madrugada de domingo (25/1), afirma Janette Dornellas

A Casa da Cultura, localizada na quadra 703 da Asa Norte foi assaltada, na madrugada deste domingo (25/1). Segundo relatos feitos pela cantora Janete Dornellas, diretora da instituição, uma pessoa em situação de rua roubou uma mochila que levava eletrônicos. Mais especificamente, um notebook e um tablet. No mesmo dia, de acordo com ela, os pertences foram recuperados.

Nas redes sociais, Janette explica que, durante a madrugada, um indivíduo entrou no local e levou os pertences, dentro da mochila. Ela ainda relata que a filha e o genro interceptaram o assalto, junto a uma mulher, não identificada. Foi ela a responsável por impedir o roubo, conforme conta a cantora.

Em foto publicada através dos stories do Instagram, diversos objetos foram colocados em cima do capô de uma viatura da Polícia Militar. No registro, é possível ver não apenas um notebook e um tablet, mas, também, fones de ouvido, um mouse de computador, casrtões de crédito, documentos e dinheiro em espécie.

Janette, no entanto, lamenta o fato de a Polícia Civil ter liberado o autor do episódio. "Só tenho a agradecer. Conseguiram recuperar as minhas coisas. Mas, infelizmente, a Polícia Civil liberou o cara. Ele saiu da delegacia junto da minha filha e do meu genro. Ele está solto, então cuidado. A Polícia Civil, mesmo com o flagrante, com o cara lá, com as vítimas, imagens e os produtos do roubo, ainda assim, o soltaram. Então, tomem cuidado. Parece que ele mora lá naquela favelinha, perto do Ceub", explicou, referindo-se aos arredores do Centro Universitário de Brasília (CEUB), na quadra 706 da Asa Norte.

Em contato com o Correio, a Polícia Militar informou que nenhum atendimento foi feito no local. Apesar disso, relata que um homem foi preso com um teclado na quadra 707 da Asa Norte, por volta das 2h30 da madrugada de domingo. A reportagem também tentou contato com a cantora Janette Dornellas, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.



