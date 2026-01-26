Policial flagra abandono de três filhotes de cachorro; uma mulher foi detida

Entre os três filhotes dois são machos e um é fêmea - (crédito: Polícia Civil do Distrito Federal)

Uma policial civil flagrou no último sábado (24/1) três filhotes de cachorro sendo abandonados, em uma área de mata no Taquari, no Distrito Federal. A suspeita do crime foi detida com apoio da 2ª Delegacia de Polícia Civil da Asa Norte e conduzida à 5ª Delegacia de Polícia Civil da Área Central para autuação por maus-tratos.

Após serem abandonados, os cães fugiram para dentro da mata e, depois, foram encontrados pelo esposo da suspeita. Os três animais, dois machos e uma fêmea, foram resgatados do veículo do homem e, agora, estão sob cuidados da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais, onde aguardarão por adoção.

A Polícia Civil do DF ressalta que a prioridade é garantir um lar, permanente ou temporário, para os filhotes resgatados. Famílias dispostas a acolher os animais podem entrar em contato com o Batalhão Ambiental da Polícia Militar pelo telefone 3190-5190 ou pelo WhatsApp (61) 99351-5736.

Abandonar animais é crime, com pena de reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda.

