Agência do trabalhador do DF tem vaga no Paranoá com salário de R$ 3,5 mil

Agência do Trabalhador do DF tem vagas de emprego para candidados com e sem experiência - (crédito: Gabriel Jabur )

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 845 vagas de emprego nesta segunda-feira (26) em diversas regiões administrativas e voltadas a candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência. Do total de oportunidades, 724 vagas não exigem experiência comprovada, 114 postos sem exigência de escolaridade e cinco destinados a candidatos com ensino superior completo. A maioria das vagas está concentrada entre ensino fundamental completo, com 366 postos, e ensino médio completo, com 259.

Os locais com maior número de vagas são Águas Claras, com 206 oportunidades; Setor Habitacional Vicente Pires, com 123; Recanto das Emas, com 82; e Asa Norte, com 63. Há ainda 160 oportunidades sem local de trabalho fixo. Enquanto isso, os cargos com maior número de vagas são repositor de mercadorias, com 108 postos; operador de caixa, com 103; açougueiro, com 84; auxiliar de limpeza, com 83; e fiscal de prevenção de perdas, com 50.

A maior remuneração é de R$ 3,5 mil para o cargo de oficial de serviços gerais na manutenção de edificações no Paranoá, com uma vaga e benefícios. Também há oportunidades com salários de R$ 3 mil para supervisor de montagem, na Zona Industrial do Guará, e de R$ 2,6 mil para pedreiro de reforma geral, em Ceilândia Norte.

Para participar dos processos seletivos, os trabalhadores podem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador do Distrito Federal, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja compatível com o perfil do candidato, o cadastro permanece ativo e permite o cruzamento automático de dados com as vagas oferecidas pelas empresas.

Empregadores e empreendedores interessados em ofertar vagas ou utilizar a estrutura das agências do trabalhador para a realização de entrevistas podem se cadastrar presencialmente nas unidades, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br ou por meio do Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).