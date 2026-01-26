Mulher perde controle do carro e invade loja na Asa Norte 712 Norte

Um carro invadiu uma loja de tratamento químico de água na manhã desta segunda-feira (26/1), na SCLRN 712, Bloco H, na Asa Norte, após a condutora perder o controle do veículo. O automóvel atravessou a via e atingiu a fachada do estabelecimento, provocando danos estruturais, quebra de vidros e destruição da porta de entrada. Apesar dos danos materiais e do susto, ninguém ficou ferido.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 10h11, para atender a ocorrência. As equipes avaliaram a condutora, que não precisou ser encaminhada ao hospital.

No momento do acidente, funcionários estavam dentro da loja. A auxiliar de almoxarifado Mércia Araújo, de 47 anos, relatou o susto vivido durante a invasão do veículo. “Quando eu vi o carro de frente já atravessando a rua para invadir a loja, na minha cabeça veio que alguém estava invadindo. Eu só levantei e saí correndo. Foi muito rápido”, contou ao Correio.

Bombeiros avaliaram a condutora do veículo que invadiu a loja na 712 Norte. Ela não precisou ser levada para o hospital (foto: Ed Alves/CB/DA Press)

Segundo ela, o medo tomou conta. “Foi horrível, coisa de filme. Senti muito medo. Depois a gente viu o estrago. Foi um livramento de Deus. A porta caiu em cima do sofá, exatamente onde eu estava. Se eu não tivesse corrido, a porta ia me atingir”, relatou.

O coordenador técnico Daniel Lima, de 28 anos, também estava no local e descreveu o impacto emocional da situação. “Foi um susto dos grandes. Eu imaginei até que alguém estivesse invadindo a loja propositalmente, porque a gente não imagina um acidente desse. No momento eu estava tremendo. Graças a Deus não acertou ninguém, foi só dano material”, afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A dona do estabelecimento, Valéria Silva Fonseca, contou que não estava na loja no momento do acidente e foi avisada por telefone por uma funcionária. “Eu já pensei no pior cenário possível, mas ela foi me acalmando, dizendo que ninguém havia se machucado. Isso pra mim é o mais importante. O resto é dano material, a gente resolve. Graças a Deus a moça do carro também não se machucou”, disse.

Segundo Valéria, a principal preocupação agora é garantir a segurança do local. “O bombeiro veio, avaliou tudo, viu que não afetou a estrutura da loja. Agora o próximo passo é retirar o carro e fazer os reparos emergenciais. Já chamamos uma empresa de serralheria. O prejuízo maior foi na fachada e no mobiliário, mas o mais importante é que todo mundo saiu ileso”, acrescentou a empresária.