"Governador pretende entregar contas públicas em dia", diz secretário

26/01/2026

"O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha pretende entregar as contas públicas de 2026 em dia". A afirmação é do secretário de Economia do DF Daniel Izaias de Carvalho, convidado do CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta segunda-feira (26/1). Daniel afirmou às jornalistas Ana Maria Campos e Samanta Sallum que a estratégia do governo distrital é cadenciar a gestão orçamentária, para que as políticas públicas sejam executadas de forma regular, em concordância com a arrecadação de verba anual — conforme o Decreto Nº 48.172, de 20 de janeiro de 2026.

“Não é uma inovação. É um instrumento que usamos todos os anos, que chamou mais atenção por ser ano eleitoral”, diz o entrevistado, e defende que o governo deve entregar as contas públicas organizadas, e que o orçamento anual seja executado conforme o autorizado no último ano do mandato.

O secretário de economia avalia que o mandato atual foi marcado por melhorias na infraestrutura, aumento do orçamento na área de assistência social e benefícios para servidores públicos, que incluem o pagamento da 3ª parcela do reajuste, criação de plano de saúde e contratação de 37 mil servidores.

Segundo Daniel, as políticas foram possíveis pelo crescimento da arrecadação com o aumento da atividade econômica do DF, além do aumento previsto no fator de correção do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF). “Esse aumento fez com que a gente chegasse em um orçamento de quase R$ 74 bilhões por ano”, disse.

