Divulgado resultado definitivo dos blocos do DF Folia 2026

Lista marca a etapa final do processo de seleção pública de blocos do carnaval de rua do DF - (crédito: Divulgação/Secec-DF)

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) divulgou, nesta segunda-feira (26/1), o resultado definitivo dos blocos habilitados, dentro do número de vagas, para integrar o DF Folia 2026. A lista confirma os grupos que se apresentarão durante o Carnaval deste ano e marca a etapa final do processo de seleção pública, que avaliou critérios técnicos, capacidade de organização e histórico de atuação cultural.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A seleção considerou requisitos como documentações e comprovações, proposta artística, estimativa de público, proposta para o DF Folia 2026, entre outros. O DF Folia 2026 integra a política pública de fomento à cultura popular do DF.

A lista completa dos blocos habilitados está disponível nos canais oficiais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. A partir da divulgação do resultado definitivo, a secretaria inicia as próximas etapas de articulação com os blocos para o planejamento operacional do DF Folia 2026. Para conferir a lista completa, acesse este arquivo.