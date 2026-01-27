Ao vivo: acompanhe o CB.Debate "Pela proteção das mulheres"

O CB.Debate desta terça-feira (27/1) recebe autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário, além de representantes da academia e da sociedade civil, para uma série de palestras sobre a violência de gênero. O evento "Pela proteção das mulheres: um compromisso de todos" é transmitido ao vivo pelo Youtube e pelas redes sociais do Correio Braziliense.

O debate será iniciado com a participação das ministras Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança de Clima) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação); Daniela Teixeira (Superior Tribunal de Justiça); Vera Lúcia Santana Araújo (Tribunal Superior Eleitoral); além da reitora da Universidade de Brasília, Rozana Reigota Naves, e da senadora Leila do Vôle (PDT-DF).

Em seguida, serão apresentados os painéis "Do discurso à ação: políticas públicas e responsabilidade institucional" e "O papel da sociedade no combate à violência contra a mulher". Ao final de cada painel, o público online e presencial poderá fazer perguntas à mesa de participantes.

O objetivo do evento é ampliar a conscientização, fortalecer políticas de prevenção e incentivar práticas de acolhimento e cuidado. Mais do que discutir números e estatísticas, o encontro busca humanizar o debate, colocando no centro as experiências, as necessidades e a proteção integral das mulheres.

Assista ao vivo o CB.Debate:

Veja quem participa dos painéis:

1º Painel – Do discurso à ação: políticas públicas e responsabilidade institucional

Eutália Barbosa Rodrigues — secretária executiva do Ministério das Mulheres;

Janaína Penalva — professora associada da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB);

Fabriziane Zapata — juíza de Direito e coordenadora da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT);

Giselle Ferreira — secretária de Estado da Mulher.

2º Painel – O papel da sociedade no combate à violência contra a mulher

Ana Addobbati — CEO da Organização Livre de Assédio;

Socorro Souza — membro da Coordenação do Laboratório contra o Feminicídio do DF e pesquisadora da Fiocruz;

Victor Valadares — doutorando em Psicologia Clínica e Cultura e integrante do Grupo Saúde Mental e Gênero da Universidade de Brasília (UnB);

Adalgiza Maria Aguiar — promotora de Justiça e coordenadora do Núcleo de Gênero do MPDFT.