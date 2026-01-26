Vídeo: câmeras flagram invasão à Casa da Cultura, na Asa Norte

Os objetos roubados da Casa de Cultura foram recuperados no mesmo dia - (crédito: Material cedido ao Correio)

Vídeos de câmeras de segurança registraram a ação de um homem que invadiu a Casa da Cultura, na 703 Norte, na madrugada deste domingo (25/1). As imagens mostram o momento em que o suspeito consegue entrar no imóvel, por meio de um buraco no chão. Conforme os registros, uma pessoa, que aparentemente estava dentro da casa, percebe a presença do invasor e tenta contê-lo. Veja:

De acordo com a cantora Janette Dornellas, diretora da instituição, o homem — identificado por ela como uma pessoa em situação de rua — levou uma mochila contendo equipamentos eletrônicos, entre eles um notebook e um tablet. Segundo a gestora, os objetos foram recuperados no mesmo dia, após a intervenção de familiares e de uma mulher que ajudou a impedir a consumação do crime.

Em publicações nas redes sociais, Janette relatou que a filha e o genro interceptaram o suspeito, com o apoio de uma mulher não identificada, responsável por barrar o roubo. Apesar da recuperação dos pertences, a diretora da Casa da Cultura criticou a liberação do suspeito pela Polícia Civil (PCDF).

Segundo ela, o homem deixou a delegacia na mesma noite, mesmo diante de imagens do crime, do flagrante e dos objetos recuperados. “Conseguiram recuperar as minhas coisas, mas, infelizmente, a Polícia Civil liberou o cara. Ele está solto. Então, cuidado”, afirmou, mencionando que o suspeito costuma circular nas proximidades do Centro Universitário de Brasília (CEUB), na 706 Norte.

