Vídeo: ônibus de viagem perde controle e cai em rio na BR-060

Um ônibus que transportava pacientes caiu de uma ponte na noite desta segunda-feira (26/1), próximo ao município de Alexânia (GO), localizado a cerca de 90km de Brasília. O motorista do ônibus perdeu o controle do veículo após colidir com um carro, quebrando a barreira de proteção da ponte e caindo no Rio Galinha.

O Samu e o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) foram acionados para resgatar os passageiros. O Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) prestou apoio às equipes de Goiás e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada. Não houve mortes e não informado quantas pessoas estavam no veículo.

Segundo o parente de um dos passageiros, o ônibus transportava pacientes que buscavam tratamento médico e retornava de Goiânia para Águas Lindas. As vítimas foram transportadas ao hospital pela concessionária da via e pelo Samu.

