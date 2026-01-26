InícioCidades DF
ACIDENTE

Vídeo: ônibus de viagem perde controle e cai em rio na BR-060

Acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (26/1), perto de Alexânia (GO), e não causou nenhuma morte

Motorista perdeu o controle do ônibus antes de cair em rio - (crédito: Reprodução/CBMDF)
Um ônibus que transportava pacientes caiu de uma ponte na noite desta segunda-feira (26/1), próximo ao município de Alexânia (GO), localizado a cerca de 90km de Brasília. O motorista do ônibus perdeu o controle do veículo após colidir com um carro, quebrando a barreira de proteção da ponte e caindo no Rio Galinha.

O Samu e o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) foram acionados para resgatar os passageiros. O Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) prestou apoio às equipes de Goiás e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada. Não houve mortes e não informado quantas pessoas estavam no veículo. 

Segundo o parente de um dos passageiros, o ônibus transportava pacientes que buscavam tratamento médico e retornava de Goiânia para Águas Lindas. As vítimas foram transportadas ao hospital pela concessionária da via e pelo Samu.

Veja o vídeo:



Por Luiz Fellipe Alves
postado em 26/01/2026 23:51 / atualizado em 27/01/2026 00:38
