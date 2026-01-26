Vídeo: jovens depredam restaurante comunitário em Santa Maria

Um grupo formado por duas mulheres e três menores — uma garota e dois garotos — foi preso por causar danos ao restaurante comunitário em Santa Maria, no domingo (25/1). Segundo testemunhas, os jovens estavam exaltados e usaram uma arma branca para intimidar os funcionários.

Veja o vídeo:

Em um vídeo do circuito interno do restaurante, divulgado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), é possível ver os jovens chutando prateleiras, quebrando pratos, bandejas e revirando mesas. Eles deixaram o portão do estabelecimento empenado. Durante toda a ação, os funcionários trabalhavam no local.

Equipes 26° Batalhão da PM solicitaram as imagens das câmeras de segurança e conduziram as vítimas e testemunhas para a delegacia. Os suspeitos foram localizados com uma pequena faca e pequenas porções de drogas.

Durante as apurações, uma das envolvidas, uma mulher de 26 anos, foi identificada por ter uma extensa ficha criminal, incluindo tentativa de homicídio, lesão corporal e uso e porte de entorpecentes. A ocorrência foi registrada como ameaça, dano a bem público e corrupção de menores.

