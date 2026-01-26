Choque entre um carro e um poste de luz deixa cinco feridos na BR-020

O carro se chocou com o poste de luz na BR-020, próximo ao viaduto de Sobradinho - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um carro se chocou com um poste de luz na BR-020, próximo ao viaduto de Sobradinho, na tarde desta segunda-feira (26). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência e socorreu os cinco feridos no acidente.

Após a sinalização e isolamento da área, as equipes do CBMDF prestaram socorro às vítimas, que foram encaminhados conscientes e orientados para hospitais da região. A Polícia Rodoviária Federal ficou responsável pelo local. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

