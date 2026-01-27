InícioCidades DF
Raio

Manifestantes da "Caminhada pela Liberdade" recebem alta médica

Ao todo, cerca de 89 pessoas precisaram de algum tipo de atendimento após o incidente, quando um raio atingiu uma grade na Praça do Cruzeiro

Manifestantes se reuniram na Praça do Cruzeiro, em Brasília - (crédito: Reprodução / Instagram / @nikolasferreiradm)
Manifestantes se reuniram na Praça do Cruzeiro, em Brasília - (crédito: Reprodução / Instagram / @nikolasferreiradm)

Todos os manifestantes que precisaram de internação após serem atingidos por um raio, durante o encerramento da “Caminhada pela Liberdade”, em Brasília, nesse domingo (25/1), já receberam alta hospitalar. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo a SES-DF, 14 pessoas foram encaminhadas ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Três delas chegaram a permanecer internadas para observação, mas também receberam alta médica. Do total atendido na unidade, dois pacientes foram transferidos para a rede privada, enquanto os demais deixaram o hospital ainda no domingo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) recebeu 27 vítimas atingidas pelo raio. De acordo com o IgesDF, todas elas também já tiveram alta clínica após atendimento e acompanhamento na unidade.

Ao todo, cerca de 89 pessoas receberam algum tipo de atendimento após o incidente, conforme informou o Corpo de Bombeiros (CBMDF). Desse total, 47 vítimas precisaram ser levadas para hospitais da capital, sendo que 11 demandaram cuidados médicos mais aprofundados.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que liderou a manifestação iniciada em Paracatu (MG), esteve no Hospital de Base para visitar apoiadores feridos e classificou o ocorrido como um “incidente natural”.

“Fiz questão de vir aqui pessoalmente, mesmo após 255 km rodados, mas aconteceu um incidente natural. Não foi por irresponsabilidade nossa, não foi por falta de organização, não foi por tumulto”, afirmou ele à imprensa.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 27/01/2026 16:53
SIGA
x