Manifestantes da "Caminhada pela Liberdade" recebem alta médica

Manifestantes se reuniram na Praça do Cruzeiro, em Brasília - (crédito: Reprodução / Instagram / @nikolasferreiradm)

Todos os manifestantes que precisaram de internação após serem atingidos por um raio, durante o encerramento da “Caminhada pela Liberdade”, em Brasília, nesse domingo (25/1), já receberam alta hospitalar. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Nikolas Ferreira revela os cinco objetivos da marcha até Brasília

Segundo a SES-DF, 14 pessoas foram encaminhadas ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Três delas chegaram a permanecer internadas para observação, mas também receberam alta médica. Do total atendido na unidade, dois pacientes foram transferidos para a rede privada, enquanto os demais deixaram o hospital ainda no domingo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) recebeu 27 vítimas atingidas pelo raio. De acordo com o IgesDF, todas elas também já tiveram alta clínica após atendimento e acompanhamento na unidade.

Ao todo, cerca de 89 pessoas receberam algum tipo de atendimento após o incidente, conforme informou o Corpo de Bombeiros (CBMDF). Desse total, 47 vítimas precisaram ser levadas para hospitais da capital, sendo que 11 demandaram cuidados médicos mais aprofundados.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que liderou a manifestação iniciada em Paracatu (MG), esteve no Hospital de Base para visitar apoiadores feridos e classificou o ocorrido como um “incidente natural”.

“Fiz questão de vir aqui pessoalmente, mesmo após 255 km rodados, mas aconteceu um incidente natural. Não foi por irresponsabilidade nossa, não foi por falta de organização, não foi por tumulto”, afirmou ele à imprensa.