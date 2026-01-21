InícioPolítica
Nikolas Ferreira revela os cinco objetivos da marcha até Brasília

Ato iniciado em Paracatu busca pressionar pelo PL da dosimetria, defender a libertação de condenados pelos atos de 8 de janeiro e Jair Bolsonaro

Deputado detalha metas do ato político rumo à capital - (crédito: Reprodução/Instagram/@nikolasferreiradm)

Nesta quarta-feira (21/1), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) descreveu os objetivos concretos de sua “Caminhada até Brasília”. Iniciada na segunda-feira (19/1), o ato partiu de Paracatu, em Minas Gerais, com destino à capital do país. Segundo o deputado, a mobilização ocorre em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de pessoas condenadas em decorrência dos atos de 8 de janeiro de 2023. 

Conforme especificado por Nikolas nas redes sociais, a manifestação política visa cinco objetivos. Primeiramente, os apoiadores do ato desejam a derrubada dos vetos do chamado PL da Dosimetria, um projeto de lei que altera as aplicações de pena do Código Penal brasileiro, apresentados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva — o que beneficiaria os detidos por atos golpistas. 

Em seguida, Nikolas pretende alcançar a liberdade para os presos envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, elencando o fim com o terceiro passo: a liberdade de Jair Bolsonaro e de “outros perseguidos políticos”. “É melhor ele estar em casa, tendo a visita de seus familiares. É um passo para alcançar a liberdade dele”, defendeu a prisão domiciliar do ex-presidente. 

A quarta meta é incentivar a CPI do Banco Master, descrita pelo deputado como “um escândalo absurdo no país”, bem como o último objetivo: a validação da CPI do INSS. Conforme Nikolas, juntando esses cinco passos, a finalidade do percurso de 240 km será alcançada. 

Por Bianca Lucca
postado em 21/01/2026 16:47 / atualizado em 21/01/2026 16:50
