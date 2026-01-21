Nikolas Ferreira revela os cinco objetivos da marcha até Brasília

Nesta quarta-feira (21/1), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) descreveu os objetivos concretos de sua “Caminhada até Brasília”. Iniciada na segunda-feira (19/1), o ato partiu de Paracatu, em Minas Gerais, com destino à capital do país. Segundo o deputado, a mobilização ocorre em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de pessoas condenadas em decorrência dos atos de 8 de janeiro de 2023.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Conforme especificado por Nikolas nas redes sociais, a manifestação política visa cinco objetivos. Primeiramente, os apoiadores do ato desejam a derrubada dos vetos do chamado PL da Dosimetria, um projeto de lei que altera as aplicações de pena do Código Penal brasileiro, apresentados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva — o que beneficiaria os detidos por atos golpistas.
Em seguida, Nikolas pretende alcançar a liberdade para os presos envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, elencando o fim com o terceiro passo: a liberdade de Jair Bolsonaro e de “outros perseguidos políticos”. “É melhor ele estar em casa, tendo a visita de seus familiares. É um passo para alcançar a liberdade dele”, defendeu a prisão domiciliar do ex-presidente.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A quarta meta é incentivar a CPI do Banco Master, descrita pelo deputado como “um escândalo absurdo no país”, bem como o último objetivo: a validação da CPI do INSS. Conforme Nikolas, juntando esses cinco passos, a finalidade do percurso de 240 km será alcançada.
Saiba Mais