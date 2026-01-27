Morre Raul Cautela, dono do bar e restaurante Paulicéia

Raul morreu aos 74 anos e era um dos grandes nomes da gastronomia de Brasília - (crédito: Reprodução/Instagram)

Morreu nesta terça-feira (27/1) o empresário Raul Cautela, dono do bar e restaurante Paulicéia, aos 74 anos. A informação foi confirmada por meio de uma publicação no perfil oficial do estabelecimento. A causa da morte não foi divulgada.

“Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do nosso querido Raul Cautela. A família agradece o carinho e pede, com respeito, compreensão neste momento de luto”, diz a nota divulgada nas redes sociais. O Paulicéia funciona na 113 Sul e é um dos principais redutos da boemia candanga, com uma feijoada bastante apreciadas pelos frequentadores.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Paulicéia Bar e Restaurante ???? (@pauliceiabarerestaurante)

O Paulicéia informou que não funcionará nesta terça-feira (27) e também na quarta-feira (28).

O velório e sepultamento estão marcados para esta quarta, no Cemitério Campo da Esperança, localizado na Asa Sul, na Capela 6, a partir das 13h30.

