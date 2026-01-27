Morre Raul Cautela, dono do bar e restaurante Paulicéia

Morreu nesta terça-feira (27/1) o empresário Raul Cautela, dono do bar e restaurante Paulicéia, aos 74 anos. A informação foi confirmada por meio de uma publicação no perfil oficial do estabelecimento. A causa da morte não foi divulgada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
“Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do nosso querido Raul Cautela. A família agradece o carinho e pede, com respeito, compreensão neste momento de luto”, diz a nota divulgada nas redes sociais. O Paulicéia funciona na 113 Sul e é um dos principais redutos da boemia candanga, com uma feijoada bastante apreciadas pelos frequentadores.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Ver essa foto no Instagram
O Paulicéia informou que não funcionará nesta terça-feira (27) e também na quarta-feira (28).
O velório e sepultamento estão marcados para esta quarta, no Cemitério Campo da Esperança, localizado na Asa Sul, na Capela 6, a partir das 13h30.
A causa da morte ainda não foi divulgada.