Foragido do RN por estupro, homem é preso dentro de academia no DF

Foragido da Justiça do Rio Grande do Norte por estupro de vulnerável desde dezembro de 2025, um homem de 39 anos foi preso dentro de uma academia, onde trabalhava fazendo serviços gerais, no Riacho Fundo 2. A prisão foi feita por policiais civis da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo).

O homem foi recapturado após a polícia receber uma denúncia anônima sobre a localização, nesta segunda-feira (26/1). Segundo as investigações, ele morava no Riacho Fundo 2 e trabalhava em uma academia da mesma região.

O mandado, expedido pela Justiça do Rio Grande do Norte, é de prisão preventiva. O preso foi conduzido à delegacia para a adoção das providências legais e depois encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Em seguida, foi recolhido ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.