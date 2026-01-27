Mulher foi assassinada por adolescente na Estrutural por dívida de R$ 100

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) elucidou o feminicídio de Shirlene Cardoso Borgonha, 39 anos, morta com diversas pancadas na cabeça, e apreendeu um adolescente de 17 anos. O crime ocorreu na manhã de domingo (25/1), próximo à Santa Luzia, na Estrutural. A vítima foi enterrada nesta terça-feira (27/1).

As investigações revelaram que Shirlene foi surpreendida pelo adolescente, pelas costas. Segundo a delegada Bruna Eiras, chefe da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), o menor chegou sem nada dizer e já desferiu os golpes pela parte de trás da cabeça da vítima, que não conseguiu se defender.

De acordo com Bruna Eiras, a motivação do crime foi uma dívida de R$ 100 contraída pela vítima com o autor. O adolescente era procurado desde 25 de novembro do ano passado por evasão do sistema socioeducativo. “O adolescente já responde por outros procedimentos na Delegacia Especializada da Criança e Adolescente por fatos análogos aos crimes de receptação, adulteração de sinal de veículo automotor, porte de arma de fogo, tráfico de drogas, roubo e até outro homicídio”, destacou.

O expediente será encaminhado à delegacia responsável por menores infratores, bem como a Vara da Infância e Juventude, para a adoção das medidas cabíveis.