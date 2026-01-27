2ª Vara de Execução Fiscal do DF migra para o modelo 100% Digital

Com a mudança, todos os atos processuais serão executados de forma estritamente eletrônica e remota - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A partir desta segunda-feira (2/2), a 2ª Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal passará a operar exclusivamente sob o formato de Juízo 100% Digital. A transição, fundamentada na Portaria Conjunta 29/2021 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), visa modernizar a prestação jurisdicional e agilizar o trâmite de processos na unidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: TJDFT reinaugura Palacinho após mais de dois anos fechado para obras

Com a mudança, todos os atos processuais — desde o peticionamento até a realização de audiências — serão executados de forma estritamente eletrônica e remota. O atendimento ao público e aos advogados será mantido durante o horário do expediente forense, das 12h às 19h, ocorrendo prioritariamente por meio do Balcão Virtual, plataforma que conecta os jurisdicionados à secretaria da unidade via internet.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Cidadãos que não possuam ferramentas ou conexão adequadas para participar dos atos virtuais poderão utilizar as instalações híbridas ou as salas passivas disponibilizadas pelo TJDFT nos fóruns.