Piloto que agrediu adolescente por causa de chiclete é solto após pagar fiança

O piloto Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, foi colocado em liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 24.315, após audiência de custódia realizada neste sábado (24/1). Ele havia sido preso em flagrante na sexta-feira (23/1), acusado de agredir um adolescente de 16 anos. A vítima sofreu traumatismo craniano, está intubada e permanece internada em estado grave na UTI do Hospital Brasília, em Águas Claras.

Além da fiança, a Justiça também determinou o cumprimento de medidas cautelares. Ele deverá comparecer a todos os atos do processo, não poderá se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 dias sem autorização judicial e está proibido de mudar de endereço sem comunicar a 1ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras.

Ao analisar se o flagrante deveria ser convertido em prisão preventiva, o juiz destacou que a prisão antes do julgamento é medida excepcional e só deve ser aplicada quando houver necessidade concreta e comprovada. No caso do piloto, o magistrado entendeu que, neste momento inicial do processo, a conduta do investigado não demonstra periculosidade elevada a ponto de justificar a prisão preventiva.

O crime ocorreu em Vicente Pires, na saída de uma festa. Segundo o delegado-chefe da 38ª DP (Vicente Pires), o autor das agressões contou que a briga teve início após um desentendimento no local. “Ele (o autor) disse que estava em um carro e arremessou um chiclete em direção a um amigo que estava próximo à vítima. O adolescente teria dito que, se fosse com ele, não deixaria”, relatou.

Depois desse comentário, conforme o delegado, Pedro saiu do carro e empurrou o adolescente, dando início às agressões.Durante a troca de socos, o adolescente foi atingido por um golpe forte, que ocasionou a queda e uma grave lesão na cabeça.