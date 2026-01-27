Academia é condenada a indenizar aluna que sofreu acidente em esteira

Segundo a juíza, a própria documentação juntada ao processo revela confissão extrajudicial da empresa de que os equipamentos estavam desgastados - (crédito: Pexels)

A rede Bluefit Brasília Academias de Ginástica e Participações foi condenada a indenizar uma aluna que sofreu acidente enquanto utilizava uma esteira ergométrica em uma unidade da academia. A decisão é do 4º Juizado Especial Cível de Brasília, que reconheceu falha na prestação do serviço e violação do dever de segurança.

De acordo com o processo, a autora relatou que a esteira acelerou de forma involuntária durante o treino, o que provocou sua queda. Em razão do acidente, a aluna afirma ter sofrido lesão física, além de constrangimento, abalo emocional e prejuízo material. Sustenta que o episódio decorreu de defeito na prestação do serviço e pediu indenização.

Em defesa, a academia alegou culpa exclusiva da consumidora e sustentou a necessidade de produção de prova pericial.

Ao analisar o caso, a magistrada afastou a exigência de perícia, ao considerar suficiente o “conjunto documental robusto” apresentado nos autos. Segundo a juíza, a própria documentação juntada ao processo revela confissão extrajudicial da empresa de que os equipamentos estavam desgastados e que as manutenções vinham se mostrando insuficientes.

Em relação aos danos morais, a juíza ressaltou que a aluna sofreu lesão física, dor, constrangimento e abalo emocional em decorrência do acidente, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Com isso, a Bluefit foi condenada a pagar R$ 4 mil por danos morais, além de R$ 350 por danos materiais.