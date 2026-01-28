Idosos são retirados de abrigo clandestino no DF

Nove idosos foram retirados de um abrigo clandestino de longa permanência na QNM 40, em Taguatinga Norte. A determinação, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), se deu após recebimento de uma notificação da Vigilância Sanitária do DF, que interditou o estabelecimento ao constatar que o local funcionava sem licença sanitária, sem CNPJ constituído e sem um responsável técnico legalmente habilitado.

Durante a vistoria ao Abrigo do Idoso, os auditores encontraram diferentes irregularidades que motivaram a interdição e a autuação, como a presença de alimentos vencidos, a constatação de reaproveitamento de restos de comida e o armazenamento inadequado de medicações. A ação da Vigilância Sanitária, nessa terça-feira (27/1), ocorreu em atendimento a uma denúncia recebida pela Ouvidoria.

Verificou-se ainda a presença de mofo e infiltrações nos quartos e depósitos, além de traças e insetos. O local possuía apenas um banheiro interno nos dormitórios, sem condições de acessibilidade, e produtos de limpeza eram armazenados incorretamente junto a alimentos e fraldas. As famílias estão sendo contatadas para que tomem providências.

O estabelecimento foi autuado e responderá a processo administrativo sanitário. A reportagem entrou em contato com o Abrigo do Idoso, que atendeu a ligação, mas se recusou e falar sobre o caso. O espaço segue aberto para esclarecimentos. Confira imagens do local:















