"Quebrou tudo em casa", relatam testemunhas após homem entrar em surto

Correio que, após entrar em surto psicótico, um homem de 39 anos quebrou vários objetos em casa, onde mora com a mãe, na quadra 1305 do Cruzeiro Novo. Identificado como Caio César, o suspeito tem histórico de uso de entorpecentes e, no momento da briga, estava alcoolizado. Ele chegou a agredir a mãe, que sofreu uma lesão no braço. Segundo ela, Caio não tem diagnóstico de esquizofrenia, conforme cogitado pelas Testemunhas relataram aoque, após entrar em surto psicótico, um homem de 39 anos quebrou vários objetos em casa, onde mora com a mãe, na quadra 1305 do Cruzeiro Novo. Identificado como Caio César, o suspeito tem histórico de uso de entorpecentes e, no momento da briga, estava alcoolizado. Ele chegou a agredir a mãe, que sofreu uma lesão no braço. Segundo ela, Caio não tem diagnóstico de esquizofrenia, conforme cogitado pelas forças de segurança . O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (28/1).

Diante da quebradeira e da agressividade do homem, a ocorrência mobilizou diferentes corporações, inclusive equipes de negociadores, visto que o homem se trancou no quarto com a namorada, recusando-se a sair. Após ao menos três horas de negociação, ele abriu a porta e foi conduzido à 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), onde houve o registro do flagrante no âmbito da Lei Maria da Penha

Mãe e filho moram no imóvel há mais de vinte anos. "Era um rapaz muito tranquilo e bastante estudioso, mas, depois do envolvimento com drogas, mudou. Não está trabalhando no momento. Apesar do susto, situações como essa não são recorrentes", contou uma testemunha.

Na delegacia, a mãe não deu detalhes do caso. "É muito difícil, viu?", comentou, ainda abalada. Caio responderá por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha e danos ao patrimônio. Segundo o delegado da 3ª DP, Victor Dan, ele permanecerá preso no Departamento de Polícia Especializada (DPE) até passar por audiência de custódia, cuja data ainda não foi definida. A mãe pediu medida protetiva . "Ela quer que ele saia de casa", afirmou, reforçando que não se tratou de uma ocorrência de cárcere privado.

Onde pedir ajuda

» Ligue 190: Polícia Militar (PMDF)



» Ligue 197: Polícia Civil (PCDF)



» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres). Por esse canal, também podem ser feitas denúncias de forma anônima, 24 horas por dia, todos os dias.



Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam):



» Deam 1: EQS 204/205, Asa Sul (atende todo o DF, exceto Ceilândia)



» Deam 2: St. M QNM 2, Ceilândia (atende Ceilândia)

