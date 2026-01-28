Homem em surto agride a mãe e mobiliza forças de segurança no Cruzeiro

Na manhã desta quarta-feira, (28/1), uma ocorrência de violência doméstica mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na Quadra 1305 do Cruzeiro. Dentro do apartamento onde residem, um homem, de idade não identificada, agrediu a própria mãe após sofrer um surto.
Segundo o Major Medeiros, do 7º Batalhão da PMDF, o indivíduo é conhecido na região, usuários de entorpecentes, e há a suspeita de que sofra de esquizofrenia. A violência foi classificada inicialmente como sendo de cunho patrimonial.
Após a agressão, o homem trancou-se num dos quartos da residência. Perante o risco de o agressor possuir uma arma branca e face à sua recusa em sair, a polícia acionou equipas de negociadores para garantir a segurança de todos os envolvidos. Após algum tempo de diálogo, o homem abriu a porta espontaneamente e é conduzido à 3ª Delegacia de Polícia para o registo do flagrante no âmbito da Lei Maria da Penha. Não houve feridos graves.
Por Letícia Mouhamad
postado em 28/01/2026 11:00 / atualizado em 28/01/2026 11:47