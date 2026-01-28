Praça dos Orixás recebe festa em celebração a Oxum e Iemanjá

A festa ocorre em 1º e 2 de fevereiro, das 15h às 22h - (crédito: Divulgação)

Brasília recebe em 1º e 2 de fevereiro a tradicional Festa das Águas, evento em celebração a Oxum e a Iemanjá às margens do Lago Paranoá. Organizada pelo Instituto Rosa dos Ventos, a festa é gratuita e conta com ações de cortejo sagrado, iniciativas de sustentabilidade, apresentações musicais, vendas de artesanato e feiras culinárias que valorizam a economia criativa do DF.

A celebração contará também com o Espaço Erê, dedicado ao público infantil, com atividades lúdicas como oficinas literárias e musicais voltadas ao universo das culturas afro-brasileiras. A instalação estará funcionando nos dois dias da festa, das 15h às 19h.

Além disso, o Espaço Por Todas as Yabás funcionará das 15h às 21h como uma iniciativa de acolhimento feminino, com orientação a mulheres vítimas de violência. A iniciativa é uma parceria entre o evento, o Coletivo das Yás do DF e do Entorno e o Departamento de Psicologia da UnB.

“A Festa das Águas é um encontro do amor e do acolhimento feminino. Ela enaltece o Sagrado na força das Yabás ao reverenciar Iemanjá e Oxum. Daí, ter espaços de escuta, acolhimento, fortalecimento, união familiar, inocência infantil e sustentabilidade da mulher são de suma importância nesse grande encontro”, defende a Mãe Vilcilene, responsável pelo espaço de acolhimento.

Calendário da festa

As celebrações da Rainha das Águas começam em 1º de fevereiro com uma carreata, que acompanhará uma imagem de Iemanjá do Paranoá até a Praça dos Orixás, no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2. A concentração ocorre às 15h, em frente à loja Baba Tobi, na QD 21, nº 07.

A imagem será recebida na Praça dos Orixás com defumações, banhos de cheiro e entrega de balaios, dando início à festa que segue até 2 de fevereiro, dia marcado pela celebração nacional de Iemanjá. A organização da Festa das Águas pede que todas as oferendas sejam biodegradáveis, evitando o uso de vidros. Ainda assim, se o gesto de fé pedir o uso de vidros, o evento contará com um ponto para a coleta segura do material destinado às oferendas de Iemanjá e Oxum. Além disso, a organização pede atenção ao descarte correto de resíduos, redução do uso de plásticos e respeito ao Lago Paranoá.

A edição de 2026 também simboliza o início da restauração do espaço sagrado, onde estão instaladas estátuas de entidades sagradas das religiões de matriz africanas, que são alvos constantes de vandalismo.

A revitalização é uma iniciativa do Coletivo das Yás do DF e Entorno com a Fundação Banco do Brasil (FBB) e representa um chamado à ocupação, ao pertencimento e à celebração de um território sagrado. “Nós, o Coletivo das Yás e a FBB, sonhamos, há muitos anos, em devolver as 16 estátuas para a Praça dos Orixás, e, em 2026, isso vai acontecer”, aponta a presidenta do Instituto Rosa dos Ventos, Stéffanie Oliveira.

Serviço

Festa das Águas - 1º e 2 de fevereiro, das 15h às 22h

Endereço: Praça dos Orixás, Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2

Ingresso: Gratuito