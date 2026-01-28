GDF vai investir R$ 165 milhões na construção do Hospital de São Sebastião

GDF vai investir R$ 165 mi na construção do Hospital de São Sebastião - (crédito: LUCIO BERNARDO JR)

A ordem de serviço para execução da obra de construção de um novo hospital em São Sebastião foi assinada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) nesta quarta-feira (28/1). O projeto foi desenvolvido pela Novacap e a obra vai durar 36 meses. O investimento total previsto é de R$ 165.904.409,05.

O Hospital de São Sebastião contará com 100 leitos, sendo 60 adultos, 30 pediátricos e 10 Unidades de Terapia Intensiva (UTI). “Este hospital marca um novo momento da saúde no DF. O último hospital construído em Brasília tem 16 anos. Estamos reformando diversas unidades, estamos reconstruindo hospitais, como é o caso de Brazlândia, ampliando em Planaltina, reformando Sobradinho”, afirmou Ibaneis.

A autorização foi concedida à empresa Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda, vencedora da licitação, que ficará responsável pela elaboração dos projetos básico e executivo. A previsão é de que essa etapa leve cerca de 12 meses. Após essa fase, iniciam-se de fato as obras de construção da unidade de saúde.

O presidente da Novacap, Fernando Leite, explicou o modelo adotado para o processo de construção do hospital. "A modalidade de contratação é o chamado RDC. Hoje, a legislação permite que você faça a licitação do projeto e da obra juntos, em uma contratação integrada", esclareceu.

Segundo o governador, no decorrer deste ano, serão entregues sete Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Distrito Federal. “Ano passado, tivemos um avanço muito grande nos atendimentos. O Hospital de Base e o Hospital de Santa Maria bateram todos os recordes mensais de cirurgias. Só no Hospital de Base, mensalmente, foram realizadas cerca de 1300 cirurgias em 2025”, destacou.