Vídeo: agressor de adolescente é alvo de nova denúncia após briga de trânsito

O delegado-chefe da 38ª DP, Pablo Aguiar, informou que um novo inquérito foi instaurado - (crédito: Material cedido ao Correio)

O piloto afastado da Fórmula Delta Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, voltou a ser alvo de denúncias por comportamento violento no Distrito Federal. O jovem, que recentemente foi preso e liberado após pagar fiança em caso de espancamento de um adolescente, 16, que permanece em coma, na UTI, foi flagrado agredindo um homem durante uma briga de trânsito. O episódio é considerado a quarta denúncia de agressão contra ele. Veja:

A reportagem do Correio teve acesso a um novo vídeo, em que o piloto aparece visivelmente alterado, confrontando um homem em frente a um prédio. Durante a discussão, o piloto exige desculpas que a vítima peça desculpas a sua namorada e desfere tapas no rosto da vítima. O piloto alegava que o senhor teria batido em seu carro.

As agressões de trânsito estão sendo investigadas pela 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

Novo Inquérito

Pedro Turra é alvo de um novo inquérito policial. Desta vez, ele foi indiciado após a Polícia Civil (PCDF), por meio da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) receber uma denúncia de que ele teria forçado uma adolescente a ingerir bebida alcoólica, durante uma festa no Jockey Club, em junho de 2024.

Segundo o relato da vítima, que tinha 17 anos à época, o piloto teria insistido que ela consumisse vodca e, após recusar várias vezes, ele teria pedido para que outras pessoas a segurassem pelos braços para forçar que ela bebesse.

O delegado-chefe da 38ª DP, Pablo Aguiar, informou que um novo inquérito foi instaurado especificamente para este caso. "Ele vai responder pelo artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com a pena de dois a quatro anos, por oferecer bebida alcoólica a menor de idade", afirmou o delegado.