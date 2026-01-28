Grupo é alvo de operação por fraudar sistema do Detran no DF

Três pessoas foram identificadas como responsáveis pelo esquema - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta quarta-feira (28/1) uma operação para desarticular um grupo suspeito de acessar ilegalmente os sistemas do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e realizar transferências fraudulentas de veículos.

A investigação começou há cerca de um ano, após um proprietário perceber que o carro havia sido transferido sem autorização. Auditoria interna do Detran identificou aproximadamente 300 transações irregulares vinculadas à matrícula de uma servidora, inclusive em períodos fora do expediente.

A funcionária procurou a polícia, e uma apuração conjunta com o Detran apontou acessos externos ao sistema para cadastrar processos de transferência sem documentação ou com papéis adulterados, além de aprovações fraudulentas.

Segundo o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), três pessoas foram identificadas como responsáveis pelo esquema. Duas delas já atuaram como despachantes junto ao Detran.

Nesta fase da operação, agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão em Planaltina (DF), Planaltina (GO), Valparaíso (GO) e Água Branca (PI), com apoio da Polícia Civil do Piauí.

Os investigados podem responder por invasão de dispositivo informático, estelionato e organização criminosa. As apurações continuam para identificar outros envolvidos.