Sisu 2026: Resultado da chamada regular já pode ser consultado

O resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 foi divulgado na manhã desta quinta-feira (29/1). A lista de aprovados pode ser consultada na página oficial do programa, no endereço acessounico.mec.gov.br/sisu.

Nesta edição, o programa seleciona estudantes para vagas no primeiro e no segundo semestres letivos de 2026. As inscrições ocorreram entre os dias 19 e 23 de janeiro. O Sisu é a principal política do governo federal para ingresso em instituições públicas de ensino superior e utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de seleção.

Os candidatos aprovados na chamada regular devem procurar a instituição de ensino a partir do dia 2 de fevereiro para dar início ao processo de matrícula. Cada universidade ou instituto define prazos e etapas próprias, por isso é fundamental acompanhar atentamente as orientações divulgadas pela instituição para não perder a vaga.

Quem não foi selecionado nesta primeira chamada ainda pode concorrer. Entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro, é possível manifestar interesse na lista de espera diretamente no site do Sisu. Esses candidatos disputarão as vagas que eventualmente não forem preenchidas na chamada regular. Nesse processo, cada estudante poderá escolher apenas uma das duas opções de curso informadas no momento da inscrição. A convocação dos aprovados na lista de espera, assim como os prazos para matrícula, fica sob responsabilidade das próprias instituições de ensino.

Ao todo, o Sisu 2026 oferece 274,8 mil vagas distribuídas em 7.399 cursos de graduação, em 136 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do país. A edição deste ano trouxe uma mudança importante: pela primeira vez, o sistema permitiu que os candidatos utilizassem a nota de uma das três edições mais recentes do Enem, realizadas em 2023, 2024 ou 2025. Até o ano passado, apenas a nota da edição imediatamente anterior do exame podia ser usada.