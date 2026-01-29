InícioCidades DF
Reformulação: Conselheiros do BRB renunciam ao cargo

Em meio a mudanças na estrutura do banco, os conselheiros Marcelo Talarico e Luis Fernando de Lara Resende entregaram os cargos na quinta-feira (28/1)

Dança das cadeiras: Conselheiros do BRB renunciam ao cargo - (crédito: BRB)
O presidente do Conselho de Administração do Banco de Brasília (BRB), Marcelo Talarico, e o conselheiro Luis Fernando de Lara Resende renunciaram aos cargos nesta quinta-feira (28/1). Ambos já tinham sido solicitados a entregar os cargos, mas, no caso de Talarico, ele se recusou e chegou a alegar que só sairia perante assembleia, apesar do regulamento determinar que, para a saída de até três conselheiros, não é necessária assembleia.  

A assembleia está convocada para o próximo dia 19 de fevereiro, no entanto, os pedidos de renúncia vieram antes. Talarico e Luis Fernando entregaram os cargos de membros do Conselho de Administração do banco, bem como aos cargos ocupados em comitês. Na ocasião, os membros apreciarão o nome de Edison Garcia, atual presidente da Companhia Energética de Brasília (CEB), para o cargo de presidente do conselho. O nome de Garcia foi indicado pela vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leao (PP). 

Por Mila Ferreira
postado em 29/01/2026 11:39
