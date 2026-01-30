DF oferece mais de 450 vagas de emprego nesta sexta-feira

O mercado de trabalho no Distrito Federal inicia esta sexta-feira (30/1) com um cenário aquecido para quem busca recolocação profissional. Ao todo, as agências do trabalhador disponibilizam 456 oportunidades em diversos setores, com destaque para o segmento de logística e o setor varejista, que concentram o maior volume de contratações imediatas do dia.

A função de auxiliar de logística é o principal posto de vagas, com 100 oportunidades, divididas igualmente entre as regiões de Ceilândia Norte e Santa Maria. Ambas oferecem remuneração de R$ 1.621. Logo em seguida, o cargo de operador de caixa aparece com forte demanda, totalizando 54 vagas distribuídas entre o Núcleo Bandeirante, Asa Norte, Setor Noroeste e Riacho Fundo II, com salários que chegam a R$ 1.767.

Estão abertas cinco vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD) no cargo de repositor de mercadorias. Os postos são para atuação na Asa Norte, com salário de R$ 1.700, acrescido de benefícios. Vale lembrar que, mesmo que o candidato não encontre uma vaga específica para seu perfil hoje, o cadastro no sistema permite o cruzamento de dados para futuras seleções automáticas.

Para se candidatar, os interessados têm dois caminhos: o digital, por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, ou o presencial, comparecendo a uma das 16 agências do trabalhador do DF. As unidades funcionam das 8h às 17h. Empreendedores que desejam ofertar vagas podem realizar o cadastro diretamente nas agências, pelo e-mail oficial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda (Sedet) — gcv@sedet.df.gov.br. — ou via Canal do Empregador no site da secretaria.