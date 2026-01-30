InícioCidades DF
SORTEIO

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio chega a R$ 115 milhões

O próximo sorteio vai acontecer neste sábado (31/1), às 20h. Para garantir a bolada, os apostadores devem acertar as seis dezenas do concurso

O próximo sorteio será realizado no sábado (31/1), e o prêmio está acumulado em R$ 115 milhões - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)
O próximo sorteio será realizado no sábado (31/1), e o prêmio está acumulado em R$ 115 milhões - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)

Os apostadores do Distrito Federal têm mais uma chance de se tornar o novo milionário do país. O concurso 2.966 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (29/1), não teve ganhador da faixa principal. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 06, 07, 09, 43, 44 e 53. O próximo sorteio será realizado no sábado (31/1), e o prêmio está acumulado em R$ 115 milhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A modalidade da quina teve 68 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 50.520,02. A quadra registrou 5.798 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 976,66.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Esse foi o 11º sorteio seguido da Mega-Sena sem ganhadores do prêmio principal.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 30/01/2026 09:10
SIGA
x