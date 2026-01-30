Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio chega a R$ 115 milhões

O próximo sorteio será realizado no sábado (31/1), e o prêmio está acumulado em R$ 115 milhões - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)

Os apostadores do Distrito Federal têm mais uma chance de se tornar o novo milionário do país. O concurso 2.966 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (29/1), não teve ganhador da faixa principal. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 06, 07, 09, 43, 44 e 53. O próximo sorteio será realizado no sábado (31/1), e o prêmio está acumulado em R$ 115 milhões.

A modalidade da quina teve 68 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 50.520,02. A quadra registrou 5.798 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 976,66.

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Esse foi o 11º sorteio seguido da Mega-Sena sem ganhadores do prêmio principal.