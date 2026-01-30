Incêndio destrói casebre próximo à UPA do Núcleo Bandeirante

Um incêndio de grandes proporções destruiu um casebre de madeira, no Setor Placa da Mercedes, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Núcleo Bandeirante. As chamas consumiram rapidamente a edificação e produziram grande quantidade de fumaça, chamando a atenção de moradores da região. Apesar da intensidade do fogo, ninguém ficou ferido e não havia pessoas ou animais no imóvel no momento do incidente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nesta quinta-feira (29/1) às 22h51 e encaminhou cinco viaturas no atendimento da ocorrência. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram a residência completamente tomada pelas chamas.

Para combater o incêndio, os bombeiros montaram duas linhas de mangueiras pressurizadas e iniciaram o combate direto ao fogo. Simultaneamente, foi realizada uma varredura no interior do imóvel e em áreas próximas para confirmar a inexistência de vítimas.

Após 20 minutos de operação, o incêndio foi combatido e os militares deram início ao trabalho de rescaldo, com o objetivo de eliminar possíveis focos remanescentes e evitar que o fogo voltasse a se alastrar. A perícia do CBMDF foi acionada para investigar as causas do incêndio. Até o momento, a dinâmica do ocorrido permanece desconhecida.







