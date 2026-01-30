InícioCidades DF
POUSO FORÇADO

Piloto fica ferido após pouso forçado de avião em fazenda de soja

Passageiro da aeronave saiu ileso e piloto foi levado ao hospital com corte no rosto após queda da aeronave em área rural de Sobradinho

Avião de pequeno porte faz pouso forçado em área rural próximo de Sobradinho - (crédito: Cedido ao Correio)
Avião de pequeno porte faz pouso forçado em área rural próximo de Sobradinho - (crédito: Cedido ao Correio)
Um piloto ficou ferido após um avião de pequeno porte realizar um pouso forçado, nesta sexta-feira (30/1), em uma área rural da Nova Colina, em Sobradinho. O condutor da aeronave foi encontrado consciente e orientado, com um ferimento leve no rosto e dores pelo corpo. Veja o momento da queda:
 
Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), no avião estavam apenas o piloto e um passageiro. O passageiro não sofreu ferimentos e não precisou de atendimento médico.
A aeronave caiu em uma fazenda com plantação de soja, com cerca de 340 hectares, localizada na região da Nova Colina, em Sobradinho. O piloto recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado para um hospital da rede pública.
Até o momento, não há informações sobre as causas do pouso forçado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover
  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 30/01/2026 12:31
SIGA
x