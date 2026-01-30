Piloto fica ferido após pouso forçado de avião em fazenda de soja

Avião de pequeno porte faz pouso forçado em área rural próximo de Sobradinho - (crédito: Cedido ao Correio)

Veja o momento da queda: Um piloto ficou ferido após um avião de pequeno porte realizar um pouso forçado , nesta sexta-feira (30/1), em uma área rural da Nova Colina, em Sobradinho. O condutor da aeronave foi encontrado consciente e orientado, com um ferimento leve no rosto e dores pelo corpo.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) , no avião estavam apenas o piloto e um passageiro. O passageiro não sofreu ferimentos e não precisou de atendimento médico.

A aeronave caiu em uma fazenda com plantação de soja, com cerca de 340 hectares, localizada na região da Nova Colina, em Sobradinho. O piloto recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado para um hospital da rede pública.

Até o momento, não há informações sobre as causas do pouso forçado.

