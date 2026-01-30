Avião com destino a Brasília faz pouso forçado após explosão de carregador

Explosão de carregador portátil força pouso de emergência de avião com destino à Brasília - (crédito: Latam/Reprodução)

A explosão de um carregador portátil dentro de um avião desviou o trajeto de um voo que saiu de São Paulo com direção à Brasília na tarde de quinta-feira (29/1). A aeronave, operada pela Latam Airlines Brasil, precisou pousar emergencialmente no Aeroporto de Ribeirão Preto. Segundo a companhia, após todas as medidas necessárias, o voo seguiu para Brasília normalmente.

A Rede VOA, que opera o Aeroporto de Ribeirão Preto, informou que o pouso foi acompanhado, por precaução, pela equipe de bombeiros e pela equipe médica do aeroporto. “Cerca de três passageiros se sentiram mal durante o pouso por conta do nervosismo e foram atendidos em solo logo após o pouso, nenhum deles foi encaminhado para o hospital”, informou, em nota.

A Latam reforçou que os tripulantes são treinados para lidar com esse tipo de ocorrência e que “adota todas as medidas técnicas e operacionais necessárias para garantir a segurança de seus passageiros e funcionários”.