CBMDF faz treinamento em escombros no antigo Hotel Torre Palace

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realiza, entre os dias 25, 26 e 27 de janeiro, um treinamento operacional de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (BREC), em nível de resposta internacional, nos escombros gerados pela implosão do Hotel Torre Palace, no Eixo Monumental. A atividade integra um simulado do Grupo de Resposta a Desastres da corporação e teve como foco o aprimoramento técnico e tático das equipes especializadas.

O exercício teve início imediatamente após a implosão da edificação, no último domingo (25/1), com a reprodução de um cenário realista de desastre com múltiplas vítimas. Ao todo, foram simuladas 38 vítimas: cinco internas, representadas por bonecos distribuídos em diversos andares do edifício colapsado, e 33 vítimas humanas posicionadas na área externa, devidamente caracterizadas para aumentar o grau de realismo da operação.

As ações contam com a atuação de 50 militares especializados em BREC, além do emprego de três cães treinados especificamente para a localização de vítimas em meio a escombros. O trabalho integrado entre bombeiros e cães de busca permite o desenvolvimento de técnicas essenciais para situações de alta complexidade.

Para a coordenação e o gerenciamento das ações, foi instalado o Sistema de Comando de Incidentes (SCI), para garantir que todo o atendimento siga padrões internacionais de resposta a desastres. A adoção desse sistema tem o objetivo de otimizar recursos, assegurar a segurança das equipes envolvidas e alcançar os melhores resultados operacionais possíveis.

A operação tem previsão de encerramento na manhã de terça-feira, (27), quando será realizado o briefing final, etapa destinada à avaliação das ações, identificação de pontos de melhoria e consolidação dos aprendizados obtidos durante o treinamento.

De acordo com o CBMDF, o exercício reforça a condição de pronto emprego da corporação para atuar em todos os cenários de crise possíveis em sua área de atuação. “Além disso, evidencia a capacidade da instituição de prestar apoio não apenas no Distrito Federal, mas também em qualquer local do Brasil e do mundo, sempre que houver necessidade”, informou.

