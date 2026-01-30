PCDF prende suspeitos de fraudar contas bancárias; vítima teve prejuízo de R$ 500 mil

A operação contou com participação das polícias civis de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, na manhã desta sexta-feira (30/1), cinco mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão contra uma organização criminosa com atuação interestadual, responsável por fraudes bancárias realizadas de forma remota. A quadrilha foi identificada após aplicar um golpe contra uma idosa de 77 anos, moradora do DF, que sofreu um prejuízo de R$ 500 mil.

Segundo as investigações, os suspeitos se passavam por funcionários de uma instituição financeira e convenceram a vítima a realizar transferências via Pix para empresas de fachada, com o objetivo de dificultar o rastreamento financeiro. A PCDF informou que a Operação Regência teve o nome escolhido pela forma de atuação da organização criminosa, que utilizava técnicas de engenharia social para aplicar as fraudes, indicando alta articulação dos criminosos.

Os 11 mandados foram cumpridos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, por meio da Coordenação de Repressão às Fraudes (CORF) e da Divisão de Análise de Crimes Virtuais (DCV) da PCDF, com apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP) e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCRJ).

O vídeo abaixo mostra o momento da prisão de uma moradora da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, apontada por crimes de movimentação e ocultação de dinheiro recebido por meio de fraude bancária.

Veja o momento da prisão:

Já no estado de São Paulo, foram cumpridos mandados de busca e apreensão de dispositivos eletrônicos, documentos e outros elementos probatórios, que podem contribuir para o reconhecimento do fluxo financeiro operado pela quadrilha. De acordo com a PCDF, os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

