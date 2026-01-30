Tio de jovem agredido critica pedido de desculpas de Pedro Turra

"Esse vídeo é muito superficial. É uma desculpa para ele mesmo. Não tem meu sobrinho ali, não tem família nenhuma naquele discurso", afirmou o tio da vítima, de branco - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

Flávio Henrique Fleury, tio do adolescente agredido por Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, criticou o vídeo divulgado pelo jovem, no qual pede desculpas à família da vítima. Para o tio, a gravação não demonstra arrependimento genuíno nem empatia com a vítima. “Esse vídeo é muito superficial. É uma desculpa para ele mesmo. Não tem meu sobrinho ali, não tem família nenhuma naquele discurso”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ele reforçou que a família não busca qualquer tipo de compensação financeira. “Não queremos dinheiro, não queremos acordo, não queremos nada disso. O que queremos é a aplicação da lei.” Segundo Flávio, o foco da família é a recuperação do adolescente e a responsabilização do agressor. “A nossa luta não é por vingança. É por justiça. É para evitar que outras famílias passem pelo que estamos passando.”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Prisão

Na tarde desta sexta-feira (30/1), Pedro Arthur Turra Basso, que agrediu o adolescente e o deixou em coma, foi preso pela Polícia Civil. Mais cedo, em coletiva de imprensa, o delegado Pablo Aguiar, da 38ª Delegacia (Vicente Pires), responsável pelo caso, afirmou que considera o autor um "sociopata sem condições de conviver em sociedade".

Pedro Arthur foi preso em flagrante na madrugada de 23 de janeiro, acusado de agredir o adolescente de 16 anos, que caiu, bateu a cabeça em um carro e segue internado em estado grave. Após audiência de custódia, o piloto foi liberado mediante pagamento de fiança no valor de R$ 24.315.

Na terça-feira (27/1), Pedro Arthur divulgou um vídeo, por meio de sua defesa, no qual pede desculpas à família da vítima. "Eu vim aqui pedir perdão à família dele. Nunca foi minha intenção deixar ele desse jeito, no hospital. Nunca imaginei que isso ia acontecer", disse.