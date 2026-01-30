"Ele está no pior estágio do coma", afirma tio de adolescente agredido por Pedro Turra

Tio afirma que estado de saúde de sobrinho ainda é delicado - (crédito: Paulo Gontijo/CB/DA Press)

Durante coletiva de imprensa na 38ª DP (Vicente Pires), nesta sexta-feira (30/1), Flávio Henrique Fleury, tio do jovem de 16 anos agredido por Pedro Arthur Tussa, afirmou que o sobrinho está no estágio mais profundo do coma.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O adolescente segue em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Águas Claras. Por conta dos socos desferidos, a vítima teve uma hemorragia cerebral, teve parte da calota craniana retirada, uma parada cardiorrespiratória de 12 minutos e pode ficar com graves sequelas. "O médico não consegue falar com 100% de certeza sobre a recuperação. Teremos respostas após a remoção da sedação", afirmou o advogado da família, Albert Halex.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Desde a última sexta-feira (30/1), a vítima está internada em estado grave em decorrência das agressões de Pedro Arthur Tussa, preso novamente nesta sexta-feira (30/1). Segundo o tio do adolescente, será possível analisar o quadro de saúde após a remoção dos sedativos. "Só conseguiremos ter a noção da recuperação dele após esses procedimentos. Não sabemos o que irá acontecer", disse.



