"Ele está no pior estágio do coma", afirma tio de adolescente agredido por Pedro Turra

Por causa das agressões, o adolescente teve uma hemorragia cerebral e ficou 12 minutos em uma parada cardiorrespiratória

Tio afirma que estado de saúde de sobrinho ainda é delicado - (crédito: Paulo Gontijo/CB/DA Press)
Tio afirma que estado de saúde de sobrinho ainda é delicado - (crédito: Paulo Gontijo/CB/DA Press)

Durante coletiva de imprensa na 38ª DP (Vicente Pires), nesta sexta-feira (30/1), Flávio Henrique Fleury, tio do jovem de 16 anos agredido por Pedro Arthur Tussa, afirmou que o sobrinho está no estágio mais profundo do coma.

O adolescente segue em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Águas Claras. Por conta dos socos desferidos, a vítima teve uma hemorragia cerebral, teve parte da calota craniana retirada, uma parada cardiorrespiratória de 12 minutos e pode ficar com graves sequelas. "O médico não consegue falar com 100% de certeza sobre a recuperação. Teremos respostas após a remoção da sedação", afirmou o advogado da família, Albert Halex.

Desde a última sexta-feira (30/1), a vítima está internada em estado grave em decorrência das agressões de Pedro Arthur Tussa, preso novamente nesta sexta-feira (30/1). Segundo o tio do adolescente, será possível analisar o quadro de saúde após a remoção dos sedativos. "Só conseguiremos ter a noção da recuperação dele após esses procedimentos. Não sabemos o que irá acontecer", disse. 

Por Luiz Fellipe Alves e Paulo Gontijo
postado em 30/01/2026 20:09 / atualizado em 30/01/2026 20:15
