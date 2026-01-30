InícioCidades DF
Comoção

Delegado se emociona ao falar de agressão que deixou adolescente em coma

Pedro Arthur Turra Basso agrediu o jovem de 16 anos após uma festa, em Vicente Pires. O adolescente está em coma e em estado grave. Pablo Aguiar, da 38ª Delegacia de Polícia (DP) de Vicente Pires, falou sobre a "dor de um pai"

30/01/2026 Bruna Gaston CB/DA Press. 38 Delegacia de Vicente Pires. Caso Pedro Turra. Robert Halex, advogado. Flavio Henrique Toming, tio da vítima. Pablo Aguiar, delegado - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)
30/01/2026 Bruna Gaston CB/DA Press. 38 Delegacia de Vicente Pires. Caso Pedro Turra. Robert Halex, advogado. Flavio Henrique Toming, tio da vítima. Pablo Aguiar, delegado - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

O delegado Pablo Aguiar, da 38ª Delegacia de Polícia (DP) de Vicente Pires, se emocionou durante coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (30/1) ao comentar a agressão que deixou um adolescente de 16 anos em estado gravíssimo, internado na UTI. Em determinado momento, o delegado chorou ao falar sobre a gravidade do caso, mencionando a "dor de um pai".

A agressão ocorreu na madrugada de sexta-feira (23/1), após um desentendimento banal. Segundo a Polícia Civil, o jovem sofreu traumatismo craniano grave e precisou ser internado em coma induzido. Pablo Aguiar afirmou sentir a dor de quem também é pai ao relatar o impacto do crime na vida da vítima e da família.

O investigado, Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado após pagar fiança de R$ 24,3 mil e responde ao processo em liberdade. A Polícia Civil informou que solicitou à Justiça a prisão preventiva, além do recolhimento do passaporte.

De acordo com o delegado, o inquérito reúne relatos que indicam um possível histórico de violência.

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 30/01/2026 22:05
