Delegado se emociona ao falar de agressão que deixou adolescente em coma

O delegado Pablo Aguiar, da 38ª Delegacia de Polícia (DP) de Vicente Pires, se emocionou durante coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (30/1) ao comentar a agressão que deixou um adolescente de 16 anos em estado gravíssimo, internado na UTI. Em determinado momento, o delegado chorou ao falar sobre a gravidade do caso, mencionando a "dor de um pai".

A agressão ocorreu na madrugada de sexta-feira (23/1), após um desentendimento banal. Segundo a Polícia Civil, o jovem sofreu traumatismo craniano grave e precisou ser internado em coma induzido. Pablo Aguiar afirmou sentir a dor de quem também é pai ao relatar o impacto do crime na vida da vítima e da família.

O investigado, Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado após pagar fiança de R$ 24,3 mil e responde ao processo em liberdade. A Polícia Civil informou que solicitou à Justiça a prisão preventiva, além do recolhimento do passaporte.

De acordo com o delegado, o inquérito reúne relatos que indicam um possível histórico de violência.