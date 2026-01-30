"Não havia possibilidade de fuga", afirma advogado de Pedro Arthur Turra

Momentos após a prisão de Pedro Arthur Turra Basso, nesta sexta-feira (30/1), o advogado de defesa do piloto afastado da Fórmula Delta, Eder Fior, afirmou que "Pedro era beneficiado por uma fiança e não havia nenhuma possibilidade de fuga". A defesa irá recorrer à prisão preventiva.

Mais cedo, durante uma coletiva de imprensa, o delegado responsável pelo caso, Pablo Aguiar, da 38ª DP (Vicente Pires), afirmou que que um dos motivos apontados para a prisão do agressor, foi o risco de fuga. "Após ler o perfil traçado do Pedro, o promotor decidiu por recomendar a prisão por causa do risco de fuga", disse.

Por sua vez, o advogado afirma que não havia nenhum risco de fuga e que, inclusive, o cliente e o passaporte seriam apresentados. "O risco de fuga era nulo. O Pedro foi preso em casa, por isso recebemos essa prisão com perplexidade", afirmou. "A partir desse momento, começamos a tomar medidas jurídicas contra essa decisão extrema", acrescentou.

Sobre a agressão contra o adolescente de 16 anos em Vicente Pires, Fior disse que "assim como não se pode punir o raio que cai e fere pessoas, não se pode punir quem age, mas é agido", defendeu. A defesa se preocupa que tenha um pré-julgamento do cliente. "Todos são inocentes até que haja uma sentença definitiva", concluiu.