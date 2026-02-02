InícioCidades DF
Podcast | Direito & justiça

"O covarde não precisa de motivo", disse promotor sobre feminicidas

Leonardo Jubé afirma que o assassinato de uma cabo do Exército por um soldado deve ir a júri popular por não envolver valores militares, mas crime contra a vida

Promotor de Justiça Leonardo Jubé - (crédito: Divulgação)
Promotor de Justiça Leonardo Jubé - (crédito: Divulgação)

O podcast Direito & Justiça recebeu o promotor de Justiça Leonardo Jubé. Atualmente titular da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon), ele possui duas décadas de atuação na Promotoria do Tribunal do Júri e aproveitou a ocasião para relembrar momentos marcantes da carreira em conversa com as jornalistas Ana Maria Campos e Maria Eduarda Lavocat.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Entre os casos sob responsabilidade do promotor, está o processo que apura o assassinato de uma cabo do Exército por um soldado, dentro de um quartel. O homicídio gerou intenso debate jurídico sobre qual instância é competente para o julgamento. O Superior Tribunal Militar (STM) defende que, por se tratar de um crime cometido por um militar contra uma militar, em área sob administração castrense, o processo deve tramitar na Justiça Militar da União (JMU). Leonardo Jubé sustenta que o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"A Justiça Militar está bastante convencida de que a competência é dela, e a questão está atualmente no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para ser resolvida. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou a favor do julgamento pelo júri. Estamos aguardando a decisão do STJ", explicou. 

Durante a conversa, o promotor observou que a legislação nem sempre é objetiva e que, nesse caso, há margem para interpretações distintas. Ainda assim, ele defende que a Justiça Militar foi criada para lidar com valores e interesses próprios da área castrense, e não para tratar da proteção da vida de uma mulher ou de um caso de feminicídio.

"No Brasil, o Tribunal do Júri existe justamente para julgar crimes contra a vida — essa é sua finalidade constitucional", afirmou, ao justificar por que entende que o júri deve julgar o caso.

Jubé também destacou que os processos na Justiça Militar e no Tribunal do Júri seguem lógicas diferentes. Segundo ele, a denúncia apresentada pelo Ministério Público buscou refletir a gravidade dos fatos conforme a dinâmica do júri. Caso determinadas circunstâncias sejam reconhecidas, a pena — que pode chegar a 40 anos — pode ser aumentada em até a metade, alcançando 60 anos.

"Por essas e outras razões, entendemos que o Tribunal do Júri é naturalmente vocacionado para julgar esse caso. E acredito que a sociedade também espera isso, ainda mais neste momento em que vivemos uma verdadeira epidemia de feminicídios e de violência contra a mulher", declarou.

Após 20 anos na promotoria do júri, o promotor contou que decidiu deixar a área devido ao desgaste emocional. "Há um desgaste grande em lidar diretamente com a realidade, e é uma realidade muito pesada", disse. Apesar disso, ele ainda faz substituições regulares e afirmou que, quando esse caso de feminicídio surgiu, fez questão de assumí-lo.

"Esse caso me comoveu de verdade. É algo que afeta o dia a dia. Passei o fim do ano pensando e trabalhando nisso. Mesmo já acumulando a promotoria, passei a atuar no processo. A Procuradoria-Geral de Justiça me autorizou a continuar, e espero poder seguir à frente desse caso", concluiu.

Ao ser questionado sobre a tese da denúncia, o promotor explicou que não é possível determinar com precisão a motivação do crime. "Eu disse à família da vítima: 'Não fiquem buscando motivo. O covarde não precisa de motivo'", declarou.

Segundo ele, as alegações apresentadas pelo acusado não podem ser tomadas como verdade absoluta. "Ele tem as versões dele, que têm revoltado a família da vítima. Eu também fico revoltado quando vejo a imprensa divulgando isso. Como é que vai divulgar só porque o sujeito falou? Não pode, gente. É revitimização", afirmou.

O promotor ressaltou que, em muitos casos de feminicídio, a sociedade tende a buscar justificativas que acabam recaindo sobre a vítima. "Esse motivo a gente nunca vai saber. A nossa sociedade é machista e, no fim, as pessoas sempre acham que 'aconteceu alguma coisa ali', que 'eles tinham alguma coisa', que a culpa é dela."

Com base em sua experiência no Tribunal do Júri, Jubé afirmou que ainda é comum que estratégias de defesa tentem desqualificar a vítima. "Infelizmente, nos julgamentos de feminicídio, ainda há advogados que tentam, de alguma forma, criticar a vítima, diminuir a pessoa ou responsabilizá-la por ser a vítima", pontuou.

O promotor também relembrou o impacto duradouro do caso emblemático de Ângela Diniz. Ele citou produções recentes sobre a história, que reacenderam o debate público. "A gente vê agora séries e filmes sobre o caso. Isso atrai muito as pessoas e mostra, mais uma vez, a importância do júri, porque mexe com a sociedade e faz as pessoas refletirem e julgarem esses fatos."

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 02/02/2026 07:23
SIGA
x