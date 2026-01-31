Foragido por estupro é preso após tentar se passar pelo irmão

Três homens foram presos em flagrante ao tentar facilitar a entrada de celulares em presídio - (crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press. )

Um homem de 48 anos, foragido da Justiça pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em Samambaia, na tarde desta sexta-feira (30/1). A prisão ocorreu durante a realização de um ponto de bloqueio na região, quando militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR), do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), notaram um casal desembarcando de um carro parado antes da barreira policial.

A atitude chamou a atenção da equipe, que chegou a abordar a dupla, sem encontrar nada de ilícito. O homem, porém, se apresentou aos militares com o nome do irmão. Após verificação de dados, com base na mãe de ambos, os policiais conseguiram identificá-lo e constataram a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido no ano de 2018, pelo crime de estupro de vulnerável.

O suspeito foi preso e encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), onde ficou à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

